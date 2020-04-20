Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COVID-19 ile mücadelede birlik çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin COVID-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.
Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020
Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz. pic.twitter.com/EIgPr7AXHV
Etiketler: mücadele koronavirüsSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 22:31
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