Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Manisa'da karantinada tutulan 299 kişi tahliye edildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yunus Emre Yurdu'nda karantina sürelerini dolduran 299 kişi, Manisa Valiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle buradan ayrıldı.
Tahliye edilerek evlerine gönderilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Cezayir'den 5 Nisan Türkiye'ye gelen 299 kişi, Manisa'da karantinaya alınmıştı.
Etiketler: koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 22:27
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