Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımı animasyonla anlatıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda olmasının önemi anlatan animasyon hazırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.
Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.
Ekmek dağıtımı— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) April 20, 2020
Valilik koordinasyonunda OLUNCA
Valilik koordinasyonunda OLMAYINCA
pic.twitter.com/RAETVEYhBE
Etiketler: koronavirüs ekmek dağıtımıSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 21:11
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