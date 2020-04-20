İçişleri Bakanlığı koronavirüs tebdirleri kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısında artışlar yaşanan koronavirüsün (Covid-19) en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla bulaşması sebebiyle enfekte insan sayısının çok hızlı arttığı belirtildi.

Salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluştuğu aktarıldı.

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