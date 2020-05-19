Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bisiklet hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul'da 210 çocuğa bisiklet hediye edildi.
210 bisiklet dezenfekte edildi, üzerlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı yerleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ailelerin çocuklarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bisiklet hediye etti.
Esenler Kaymakamı Adil Karataş, bisikletleri teslim ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam ve sevgilerini de ilettiklerini söyledi.
Tek tek çocukların evlerine gidildi. Bisikletler çocuklara teslim edildi. Hediyeye çok sevinen çocuklar bisikletin keyfini çıkardı.
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