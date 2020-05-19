Resim, İstanbul Tuzla'da yaklaşık 13 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Bu resim, Dünya'nın zemine çizilen en büyük resmi.

Gençler Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nu çizdi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yazdı.

Resimle dünya rekoru kırıldı.