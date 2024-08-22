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Türkiye
AA 22.08.2024 19:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü

Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

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Adıyaman Deprem Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
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