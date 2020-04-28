Kocaeli'nin Kayapınar Mahallesi'nde 1,5 metre derinliğindeki çukura bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Dilovası Belediyesi itfaiye ekipleri, ineğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmada, kepçe yardımıyla ineği çukurdan çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Hayvanın çukura düştüğünü fark eden Sıraç Çelik, ineğin sokağa çıkma yasağından önce çukura düşmüş olabileceğini belirterek, "Çünkü hayvanın karnı çok açtı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Su ve ot verilen, kulağında küpesi bulunmayan büyükbaş hayvan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.