Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fransa'dan uçakla Ankara'ya getirilen 317 Türk vatandaşı, Bartın KYK Hacı İbrahim Paşa Yurdunda tedbir amaçlı 14 gün süreli karantinaya alındı.

KYK yurdunda misafir edilen vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Odalarının kapıları çalınıp bir ihtiyaçları ve şikayetlerinin olup olmadığı soruluyor.

"Allah’a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet"

Fransa'dan getirilen ve 5 gündür yurtta misafir edilen yaşlı vatandaş kendilerine herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığını soran ekiplere, “Avrupa'dan geliyorum. Ben böyle devlet hiç görmedim” diyerek teşekkür etti.

Fransa'da hastaların hastaneye alınmadığını da gördüğünü söyleyen vatandaş, "Allah’a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet" dedi.