Haber Giriş: Kaynak: AA
Gürcistan'daki 50 Türk vatandaşı Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle Gürcistan'da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel otobüs seferi düzenlendi.
COVID-19 salgını önlemleri kapsamında 22 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilen Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'daki 50 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından özel izin alınarak Türkiye'ye gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'ye dönmek isteyen 50 Türk vatandaşı iki otobüsle bu sabah saat 08.30'da başkent Tiflis'ten hareket etti.
Etiketler: yeni tip koronavirüs Türk vatandaşları gürcistanSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 10:15
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