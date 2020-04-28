COVID-19 salgını önlemleri kapsamında 22 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilen Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'daki 50 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından özel izin alınarak Türkiye'ye gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'ye dönmek isteyen 50 Türk vatandaşı iki otobüsle bu sabah saat 08.30'da başkent Tiflis'ten hareket etti.