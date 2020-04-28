Konya Akören Devlet Hastanesinde görevli Tıbbi Sekreter Tarık Bektaş, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Bektaş'a hastanede yapılan tetkikler sonucunda COVID-19 tanısı konuldu. Daha sonra Bektaş, kaldığı serviste solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Burada 13 gün solunum cihazına bağlı kalan Bektaş, yeniden sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

"Şu an sağlık durumum çok iyi"

Tarık Bektaş, önce normal serviste tedaviye alındığını söyleyerek, süreci şöyle anlattı:

"Ancak servisteki beşinci günümde solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakım ünitesine aldılar. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra tekrar normal serviste tedavi gördüm ve taburcu oldum. Sonrasında ise tedbir amaçlı 14 gün evimde karantinada kaldım. Sağlık çalışanı olmama rağmen zor bir süreç geçirdim. İki çocuğum ve eşimden ayrı kaldım. Çok şükür şu an sağlık durumum çok iyi, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

"Bizim için umut verici bir şey"

Konya Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Savaş Yaşar da Bektaş'ın gösterdiği semptomların ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındığını belirtti.

Yoğun bakımda hastalığın hızla ilerlediğini anlatan Yaşar, şunları söyledi:

"Tarık Bektaş'ı, serviste genel durumu bozulduğu ve solunum sıkıntısı çektiği için hemen yoğun bakıma aldık. Burada hastalığı hızla devam edince solunum cihazına bağladık. Kendisine tedavi sürecinde çok iyi şekilde bakıldı. Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği ilaçlarla sağlığına kavuştu. Solunum cihazından ayrıldıktan sonra servise geri aldık. İyileşerek taburcu olması bizim için umut verici bir şey. Aynı zamanda bir sağlık çalışanı olması nedeniyle de sevincimiz iki kat daha artmış oldu."