Çukura düşen aracın hava yastığı patladı: O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde çukura giren otomobilin hava yastığı patladı. Olayda otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Belediye ekipleri, kazanın ardından yoldaki çukuru kapattı.

"Kapattılar, yine çöktü"

Caddede iş yapan esnaf Ufuk Yıldız, olay nedeniyle söz konusu otomobilin ciddi zarar gördüğünü belirterek, "Daha önce de burayı yaptılar. Kepçeyle dibine indiler, kapattılar. Yine çöktü, değişen bir şey olmadı" dedi.

Ramazan Çelik ise yolun su akıntısı nedeniyle sürekli çöktüğünü, bu nedenle birkaç kere ekipleri aradıklarını kaydetti.