Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi: 18 tutuklama

KOM ekipleri, kent genelinde aralık ayı boyunca 82 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 9 bin adet şişe parfüm, bin 320 litre dezenfektan, 136 adet kaçak cep telefonu, 306 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 101 adet kaçak tablet, 10 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet av tüfeği, 16 adet şarjör, bin 118 adet fişek, 5 adet kesici alet ve 9 ton 414 kilo kubar esrar, ele geçirildi.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı. 16’sı adli kontrol şartıyla, 93’ü emniyetten serbest bırakıldı.