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Türkiye
İHA 04.01.2024 12:18

Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi: 18 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, 2023 yılında aralık ayı boyunca 82 operasyonda 9 ton 414 kilo kubar esrar, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. İşlem yapılan 127 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi: 18 tutuklama

KOM ekipleri, kent genelinde aralık ayı boyunca 82 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 9 bin adet şişe parfüm, bin 320 litre dezenfektan, 136 adet kaçak cep telefonu, 306 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 101 adet kaçak tablet, 10 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet av tüfeği, 16 adet şarjör, bin 118 adet fişek, 5 adet kesici alet ve 9 ton 414 kilo kubar esrar, ele geçirildi.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı. 16’sı adli kontrol şartıyla, 93’ü emniyetten serbest bırakıldı.

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