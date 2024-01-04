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Türkiye
AA 04.01.2024 11:54

Hatay'da sağanak: Yollar, evler ve iş yerleri su altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hatay'da sağanak: Yollar, evler ve iş yerleri su altında

İlçede gece başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Belediye ekipleri su birikintileri oluşan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Esnaf Mustafa Kılıç, gazetecilere, işletmesinin önüne yaptığı bariyer sayesinde iş yerine su girmediğini ancak yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi.

İlçede sağanak yer yer etkisini sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Hatay Sağanak
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