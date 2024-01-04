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Türkiye
AA 04.01.2024 11:35

Sakarya'daki denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi

Sakarya'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya'daki denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğini sağlamak için 5 bin 414 kilometrelik yol ağı üzerinde kesintisiz kontrollerine devam ediyor.

Bu kapsamda geçen yıl aralık ayında toplamda 123 bin 787 aracın kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 897 araç ile 242 sürücü trafikten men edildi.

Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 61 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konulurken, hız ihlali yapan 1286, muayenesiz araç kullanan 718, emniyet kemeri takmayan 257, kırmızı ışık ihlali yapan 189, seyir halinde cep telefonu kullanan 62 ve diğer ihlallerden 621 sürücüye idari para cezası kesildi.

79 kazada 11 kişi hayatını kaybetti

Söz konusu dönemde trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle jandarma sorumluluk sahasında 42 maddi hasarlı, 35 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 128 kişi de yaralandı.

Kazaların, sisli havalarda aşırı hızla seyretme, yakın mesafeden araç takip etme ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından
dolayı yaşandığı belirlendi.

Trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyeti için tüm tedbirleri artırarak sürdüren jandarma ekipleri, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

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