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Türkiye
TRT Haber 04.01.2024 11:10

Sıcaklıklar düşüyor: Yurt genelinde kar etkili olacak

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir bir şekilde düşecek. Salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz de etkili olacak kar, çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Sıcaklıklar düşüyor: Yurt genelinde kar etkili olacak
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık tahminlere önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Salı günü sıcaklıkların düşmesiyle beraber, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar düşüyor: Yurt genelinde kar etkili olacak

Yapılan tahminlere göre çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olacak. 

AKOM İstanbul'u uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği vurgulandı.

Soğuk hava dalgası etkili olacak

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek.

Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

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