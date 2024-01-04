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Türkiye
AA 04.01.2024 11:02

Teröre en güçlü yanıt şehit annesinden: Düşmanın yanında dik duracaksın

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında şehit olan Yasin Karaca'nın annesi Zahide Karaca, "Düşmanlarının yanında dik duracaksın. Dik duralım ki böyle anneleri görsünler. Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babası Ahmet ile annesi Zahide Karaca, taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

"Dik duralım ki böyle anneleri görsünler"

Teröre en ağır yanıtı Zahide Karaca verdi: Düşmanlarının yanında dik duracaksın, onlar bir görsünler ki böyle anneler olduğunu... Doğarken gülüyoruz da ölürken mi ağlayacağız. Ağlamıyorum ben, yavrumla gurur duyuyorum. Dik duralım ki böyle anneleri görsünler. Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler...

Oğlunun sosyal medyada gündem olan "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım..." sözlerinin yer aldığı videoyu da şehit olduktan sonra izlemiş Karaca: Yattığı nur gölü olsun, anneler hiç ağlamıyor...

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