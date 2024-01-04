Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2024 10:59

Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

ETİKETLER
Bingöl Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İstanbul'da aranan 539 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bulundu
12:59
İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık
12:48
Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
12:40
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı
12:35
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
12:23
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ