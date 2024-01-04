Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2024 11:21

Kapadokya'ya turist rekoru: 4,8 milyona ulaştı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyarette, geçen yıl ağırlanan 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turistle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kapadokya'ya turist rekoru: 4,8 milyona ulaştı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, 2023 yılının bölge turizmi açısından başarılı geçtiğini, turistlerin ilgisinin 2024'te de artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Geniş coğrafyası ve eşsiz güzellikleri ile Kapadokya'nın cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi ve ilimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmaktadır. İlimiz bu yönüyle ülkemizin tanıtılması ve ekonomisine önemli katkı sunmaktadır. Turizm sektörü ilimizin refahı ve istihdamı açısından da önemli bir role sahiptir. Ziyaretçi sayımızın 2023 yılında 4 milyon 826 bin 662'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu, tüm zamanların da en yüksek rakamıdır ve bir rekordur."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2014 yılında 2 milyon 851 bin 543, 2015'te 2 milyon 608 bin 73, 2016'da 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372, 2018'de 2 milyon 949 bin 542, 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020'de 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895, 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 turist ziyaret etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Kapadokya Nevşehir Turizm
Sıradaki Haber
Teröre en güçlü yanıt şehit annesinden: Düşmanın yanında dik duracaksın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bulundu
12:59
İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık
12:48
Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
12:40
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı
12:35
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
12:23
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ