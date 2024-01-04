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Türkiye
AA 04.01.2024 11:28

Kahramanmaraş'ta ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı

Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Köse'nin evinden duman çıktığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Baba Kazım Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne Meryem ile çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar ve Melike Köse ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Melike Köse, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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