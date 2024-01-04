Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA-İHA 04.01.2024 11:59

Balon balığı yiyen 6 kişi taburcu oldu

Hatay’da balon balığı yedikten sonra fenalaşıp Adana'da hastaneye kaldırılan 7 kişilik ailede 6 kişi taburcu olurken 1 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Balon balığı yiyen 6 kişi taburcu oldu
[Fotograf: DHA]

İskenderun'da Müfit Arslan, balon balığını ailesiyle birlikte yedi. Kısa süre sonra Müfit Arslan ve 6 kişi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit Arslan, eşi Semire Aslan, kızı Dilan Göktürk, oğlu Gökyüzü Arslan, torunları Aren Arslan ve Eve Göktürk ile Yasenya Arslan ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.

"Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu"

Balığın taze olması nedeniyle zehirli olduğunu hiç düşünmediklerini belirten Gökyüzü Göktürk, "Kayınbabam hobi olarak depremden sonra sık sık balık tutmaya başladı. O gün de çok büyük bir balık tuttuğunu söyleyip bizleri yemeğe davet etti. Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Yedikten yaklaşık yarım saat sonra eşimin dilinde ve ağzında uyuşma başladı. Kayınvalidem ve gelinlerinde de aynı belirtiler oldu. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik diye konuştu.

"Kimse bilmediği ve gözüyle görmediği bir balığı yemesin"

Belirtilerin görülmesiyle internette araştırma yaptıklarını söyleyen Göktürk, şöyle devam etti:

"Daha sonra internetten zehirli balık türlerine baktık. Karşımıza balon balığı çıktı. Kayınpederime gösterdiğimizde doğruladı ve hastaneye gidelim dedik. Daha evden çıkarken kayınpederim kusmaya başladı. Boğazı ve dili şişti, ellerini, ayaklarını hissedemiyordu. İskenderun Devlet Hastanesi'nden sonra ambulanslarla Adana'ya getirildik. Kayınpederim yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ben de yedim ama bana bir şey olmadı. Ben az bir miktar yemiştim. Bu arada balığın tadı aşırı derecede lezzetliydi. Hayatımda böyle lezzetli bir balık yememiştim ama zehirliymiş işte bilemedik. Hastaneye vaktinde yetişmişiz yoksa çok daha kötü duruma düşebilirdik. Dünyadaki en zehirli balıkmış. Kimse bilmediği ve gözüyle görmediği bir balığı yemesin. Kayınpederim de böyle bir şey yaşanmasını hiç istemezdi, umarım bir an önce sağlığına kavuşur." 

ETİKETLER
Hatay Gıda Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Hatay'da sağanak: Yollar, evler ve iş yerleri su altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bulundu
12:59
İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık
12:48
Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
12:40
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı
12:35
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
12:23
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ