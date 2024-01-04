Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2024 12:06

Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa'da 897 deprem konutunun teslimi bu ay içinde yapılacak.

Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

Şıldak, deprem nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından il genelinde 5 bine yakın konutun inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve tesliminin bu ay gerçekleştirileceğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere ve inşallah ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın bu kadar kısa bir sürede vatandaşlarımıza sunulacak olması devletimizin gücünün sahada da kendini göstermesinin bir neticesidir. Ben konut yapımında emeği geçen işçimizden mühendisimize, vatandaşlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bir daha böylesine acı olaylarla bizleri karşılaştırmasın. Deprem afetlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Şıldak'a, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Aras, AFAD Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi ve mahalle muhtarları eşlik etti.

ETİKETLER
Deprem Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Balon balığı yiyen 6 kişi taburcu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bulundu
12:59
İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık
12:48
Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
12:40
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı
12:35
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
12:23
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ