Çorum'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, fabrikaya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Fabrikanın idari binası hariç tamamı yandı"

İtfaiye Vardiya Amiri Üzeyir Bektaş, burada yaptığı açıklamada, yangına 53 personel, 8 arazöz, 12 tanker ve 3 kepçeyle müdahale edildiğini belirterek, "Fabrikada 9 kişilik paketleme ekibi saat 21.00'e kadar çalışmış. 21.44'te çağrı merkezine yangın ihbarı geldi ve itfaiye ekipleri saat 21.52'de yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. Fabrikanın idari bina hariç tamamı yandı." bilgisini verdi.

Fabrikada buhar kazanının olduğu alanda, patlama riskinden ötürü özel tedbir aldıklarını anlatan Bektaş, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Vali Çalgan, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin ihbardan 8 dakika sonra yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bir de Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 3 araçlık itfaiye birimi var. Buranın daha önce arandığı yönünde iddia var. Hangi numaranın ne zaman, saat kaçta aradığını araştıracağız. Varsa bir ihmal gereğini yapacağız." dedi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Çalgan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Fabrikanın üretim kısmı tamamen kullanılamaz halde"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da itfaiye ekiplerinin yangınla yoğun mücadele ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İtfaiye ekiplerimiz buraya geldiğinde yangının tüm fabrikayı sardığını fark ediyor. Sanki ihbar bize biraz geç gelmiş. Paketleme işçilerinin en son 21.00'de fabrikadan ayrıldığını, idari kısımda bazı kişilerin olduğunu ancak yangın ihbarının bize 21.44'te geldiğini biliyoruz. Sonrasında kahraman itfaiyemiz canhıraş şekilde çalışıyor. Üzülerek ifade ediyorum, fabrikanın üretim kısmı tamamen kullanılamaz halde."

8 kişi dumandan etkilendi

Yangında 8 kişi dumandan etkilendi. Aralarında 1 itfaiye erinin de bulunduğu 4 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 4 kişiye ise yangın yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan yanan fabrika dronla havadan görüntülendi.