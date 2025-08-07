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Türkiye
AA 07.08.2025 00:23

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Ulaşım aksadı

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Vitaliy Koval idaresindeki Ukrayna plakalı tır, 2. viyadük üzerinde önünde seyreden tuğla yüklü Muhammet İdris Baş yönetimindeki tıra çarptı.

Kazada, Ukrayna plakalı tır devrildi, çarptığı tırdan ise yola tuğlalar döküldü.

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Ulaşım aksadı

Yolun iki şeridini kaplayan tır ve tuğla parçaları nedeniyle ulaşım, otoyolun İstanbul istikametinde aksadı. Ulaşım, kaza yapan tırın vinç yardımıyla kaldırılması, tuğlaların temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüleri ise kaza yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

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Bolu Trafik Kazası
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