İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Yangın saat 21:30 sıralarında Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi üzerinde yolcu almak için duran şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında başladı. Aracın motorundan duman çıktığını gören şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada yangın büyüyerek otobüsün arka kısmına yayıldı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Arkadan duman çıkmaya başladı"

Yaşadıklarını anlatan yolcu Turgay Kirişçi `Arabadan iki kez koku geldi. Biz de dışarıdaki araçların balata kokusu zannettik. Şoför bir, iki kez marşa bastı ama çalışmadı otobüs. Sonra bir daha zorlayınca hemen yangın tüpü istediler. Arkadan duman çıkmaya başladı. Sonra hepimiz telaşla aşağı indik. Sonuç ortada. Tek dua ettiğimiz konu, yedek şoför uyuyormuş. Son anda uyandırmışlar. Biraz sıkıntı olabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış. Şimdi burda mağdur olduk` dedi.

"Yangın tüpü bulamadık"

Yolcu Murat Karslı, `Yolcu almak için durduk. Arkadan koku gelmeye başladı. Arkadaki yolcular 'Yangın var' diye söyledi. Araçtan indik. Hemen yangın tüpü aradık. Yangın tüpü bulamadık. Millet sağa sola koşmaya başladı. Yedek şoförü de içerde unutmuşlar. Bu şekilde yangın çıktı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, ama panik yaşadık` dedi.

"Alevler yavaş yavaş büyüdü"

Yolculardan Sami Sıraç Oruç ise, `Ben arkada oturuyordum. Annem su istedi. Anneme su vermek için kalktığımda yerdeki dumanı gördüm. İlk başta toz sandım. Suyu aldım, arka tarafa giderken dumanları gördüm. Hemen söyledim. Sonra kapıları açtılar, indik. Sonra alevler yavaş yavaş büyüdü` ded