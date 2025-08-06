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Türkiye
AA 06.08.2025 21:50

Marmaris açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İlçe açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 5'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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