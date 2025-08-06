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Türkiye
AA 06.08.2025 18:51

Muğla'da 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle kaldığı otelin havuzunda boğuldu.

Muğla'da 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Saat 18.30 sıralarında otelin havuzuna giren çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güler, kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ş.B, havuz sorumlusu A.N.H. ve cankurtaran M.K. ile çocuğun anne ve babasının ifadelerine başvuruldu.

Gözaltına alınan Ş.B. ve A.N.H. tutuklandı.

Öte yandan, olay otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Ali Güler'in havuza girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladığı ve hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

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