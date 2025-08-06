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Türkiye
AA 06.08.2025 18:27

Bartın'da orman yangını

Bartın'da ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Bartın'da orman yangını
[Fotograf: DHA]

Merkez ilçeye bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bartın ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Köy halkı da tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek veriyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bartın'da orman yangını

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