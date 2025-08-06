Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

Vatandaşlardan Servet Murat, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, gölgelik ve ağaçlık alanlarda zaman geçirdiğini, su ile elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştığını söyledi.