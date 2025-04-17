Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir iş yeri sahibi, deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için Çorum Belediyesine başvurdu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, depodaki 4 bin 200 şişe şalgamı teslim alarak uygun bölgede imha etti.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandığını belirten Göyhan, "İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnafımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti. Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.