Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan kişilerin buldukları tarihi eseri, internet üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Şüphelilerle alıcı gibi bağlantıya geçen ekipler, verilen adrese baskın yaptı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdinin ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

