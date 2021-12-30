Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da Roma dönemine ait çocuk lahdi ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da, Roma dönemine ait çocuk lahdini internetten alıcı gibi kendileriyle bağlantı kuran jandarmaya satmak isteyen 5 kişi yakalandı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan kişilerin buldukları tarihi eseri, internet üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti.
Şüphelilerle alıcı gibi bağlantıya geçen ekipler, verilen adrese baskın yaptı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdinin ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Etiketler: Çorum Kaçak Kazı Kaçakçılık Roma Dönemi Tarihi Eser
Son Haberler
- 11:24
- 11:19
- 11:21
- 11:03
- 11:13
Sıradaki Haber
Antalya'da markette 236 litre sahte içki yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz