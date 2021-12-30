Beyoğlu Karaköy’de ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ünlü, yasak olan yerden "U" dönüşü yaptı. Bu sırada arkadan gelen taksi, hızını alamayarak araca çarptı.

Taksinin çarpmasıyla Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıktı. Demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıkan otomobil, yayaların arasına daldı.

Panikle etrafa kaçışan yayalardan 2'si yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Yaralıların durumu iyi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.