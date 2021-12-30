Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da markette 236 litre sahte içki yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette 236 litre sahte içki ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Jandarma ekipleri, T.U.'nun işlettiği markette sahte içki satışı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, markette yapılan aramada 236 litre sahte içki ele geçirdi.
T.U. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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