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Türkiye
AA 04.11.2024 11:26

Çorum'da patlamanın ardından yaralanan 33 kişi taburcu oldu

Çorum'da dün 5 katlı binanın 3. katında doğal gaz sebebiyle patlama meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 33 kişi hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Çorum'da patlamanın ardından yaralanan 33 kişi taburcu oldu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile dün patlamanın yaşandığı Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı ve çevresinde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Çalgan, gazetecilere, patlamada yaralanan 33 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

"15 binada, çokça bağımsız ünitede zarar söz konusu"

Patlamanın binada ve çevresindeki yapılarda ağır hasara neden olduğunu belirten Çalgan, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir patlama bu. Büyük hasar var. 15 binada, çokça bağımsız ünitede zarar ziyan söz konusu. Şimdi bunları tespitle meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bina içlerindeki, esnafımızın zararını da Defterdarlığımız başkanlığında oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize geçtikten sonra süratle zararın giderilmesi, hasarın giderilmesi için gerekeni yapacağız inşallah."

Çorum'da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 33 yaralı
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"Binayla ilgili yıkım kararı alınacak"

Hilal Apartmanı'yla ilgili yıkım kararı alınacağını dile getiren Çalgan, "Bina ile ilgili büyük ihtimalle ağır hasar raporu düzenlenecek. Çünkü içeride bizim göremediğimiz yerlere giden arkadaşlarımız, içeride patlayan kolonların olduğunu tespit etti. Dolayısıyla bu haliyle bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor görünüyor. Bugün yarın onun kararını vereceğiz, bina kaldırılacak" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Patlamayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğinin altını çizen Çalgan, "Emniyetimizin yaptığı tespitlere göre olay doğal gaz kaynaklı bir patlama. Şimdilik başka bir boyutu gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağına işaret eden Çalgan, "Enkazı Belediyemiz hemen kaldıracak ama belli bir mesafeden yaklaşımı engelleyeceğiz. Çünkü Allah korusun, yıkılma riski var. Bu konudaki tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.

15 binadaki vatandaşlar tahliye edildi

Çalgan, patlamadan etkilenen 15 binadaki vatandaşların tahliye edildiğini, hasar tespit çalışmalarının da bugün akşam saatlerinde tamamlanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan patlamadan etkilenen iş yerleri, hasar tespit çalışmaları nedeniyle bugün açılmadı.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda dün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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