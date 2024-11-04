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Türkiye
AA 04.11.2024 11:11

İstanbul'da zehir taciri 142 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

İstanbul'da zehir taciri 142 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili sanal devriye çalışmaları gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında internet siteleri, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında, uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen 155 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve 179 bin 860 lira ile 4 bin 20 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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