İHA 21.09.2025 05:55

Çorum’da otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Mehmet G. idaresindeki otomobil, Arıcı köyünden Sungurlu istikametine seyir halindeyken köprüden aşağı uçtu.

Köprüden düşerek takla atan ve ters dönen aracı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet G. ile araçta yolcu olarak bulunan Alperen A. yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sürücü Mehmet G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum Trafik Kazası
