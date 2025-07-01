Çorum'da kaybolan kişi için HES kanalında arama çalışması başlatıldı

Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet T.'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu köy muhtarı Ali Ekber S.'e bildirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Ali Ekber S.'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ahmet T.'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.
Uzun süre suda arama yapan ekipler, çalışmalarına ara verdi.
Çalışmalara devam edileceği belirtildi.