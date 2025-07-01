Açık 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.07.2025 05:51

Çorum'da kaybolan kişi için HES kanalında arama çalışması başlatıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için Hidro Elektrik Santrali kanalında arama çalışması başlatıldı.

Çorum'da kaybolan kişi için HES kanalında arama çalışması başlatıldı

Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet T.'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu köy muhtarı Ali Ekber S.'e bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Ali Ekber S.'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet T.'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Uzun süre suda arama yapan ekipler, çalışmalarına ara verdi.

Çalışmalara devam edileceği belirtildi.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Yangınlardan etkilenen 46 kişinin tedavisi devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Kerkük'e füze saldırısı düzenlendi
00:56
Yangınlardan etkilenen 46 kişinin tedavisi devam ediyor
00:48
Filistin'in BM Temsilciliği: İsrail, Gazze'de her gün 100 sivili katlediyor
01:07
Altun: Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır
00:27
İstanbul merkezli 7 ildeki "askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
00:06
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara uyarı: Lütfen sağduyunuzu koruyun
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Dini değerleri aşağılayan alçak karikatüre ilişkin 3 gözaltı
Dini değerleri aşağılayan alçak karikatüre ilişkin 3 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ