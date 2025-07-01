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Türkiye
AA 01.07.2025 00:05

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara uyarı: Lütfen sağduyunuzu koruyun

İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin vatandaşlara, sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara uyarı: Lütfen sağduyunuzu koruyun

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik yapılan her saygısızlığın, herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil, doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek, işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın."

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