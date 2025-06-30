Alçak karikatüre tepki yağdı

Bir mizah dergisinde dini değerleri aşağılayan, alçakça yayımlanan karikatüre ilişkin tepkiler art arda geldi.

"Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez" dedi.

Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz.



Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2025

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı:

"Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."

"Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimizin hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum."

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum.



Yapılan basın özgürlüğü değildir.

Yapılan ifade özgürlüğü değildir.



Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025

Bakan Göktaş'tan, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir."

"Paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum."

"Bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karikatür adı altında; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e, Hz. Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür; basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz; bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır."

"Faillerin hukuk önünde hesap vereceği inancıyla, zülfüyâre dokunan bu alçaklığı telin ediyorum"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karikatürün yayımlanmasına tepki gösterdi:

Sözde mizahı kirli zihinlerine kalkan yapmayı alışkanlık haline getiren birtakım zevat, şimdi de Fahr-i Kâinât Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.) saldırma hadsizliğini göstermiş. Faillerin hukuk önünde hesap vereceği inancıyla, zülfüyâre dokunan bu alçaklığı telin ediyorum."

"Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karikatürün yayımlanmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz."