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Gündem
TRT Haber 30.06.2025 22:05

İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasını kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dini değerleri aşağılayan skandal karikatüre sert tepki verdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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