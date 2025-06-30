Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sağlıktan dış politikaya çevreden, sanayi ve teknolojiye çalışma hayatından, ticarete kritik noktaları toplantımızda ele aldık. Burada öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum.

16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde geçen hafta 7 yılı geride bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/hyIl1wZwOl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2025

Türkiye'nin 2 asıra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgından, savaşlara, depremden, sellere, kadar son 7 yıldaki birçok İmtihanı alnının akıyla vermiştir. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz.

Hızı, etkin karar alma ve uygulama mekanizmaları ile devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisi ile siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor.

Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten, kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı.

Yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14 28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kez daha ortaya koymuştur.

"Eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır"

Şahsımız ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sandıkta Güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır.

Eski Hal muhaldir Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye'ye Yüzyılı’nın inşası inşallah daha da hızlanacak.

Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim, yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını Türkiye'nin İstikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz.

7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyor, devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız.

Yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeye hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayır haklılıkla değerlendiririz.

Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok.

86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir.

Terörsüz Türkiye süreci

Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler.

Dünya sisteminde tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da buna uygun olarak Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor.

Burada şu gerçeği de Üzerine basa basa söylemek mecburiyetindeyim. Cumhur İttifakı olarak başlatıp ilgili birimlerimizin koordinasyonunda bir devlet Projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz.

Siyasi aktörlerin genel olarak sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor, sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bunun devamı ilerleyen dönemde daha kritik hale gelecektir.

Şurası bir hakikat ki bölgemizde son dönemde Vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir.

"Camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz"

Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz.

Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz.

Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir.

NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız.

"Tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık"

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nın dördüncüsünde çiftçilerimiz ve üreticilerimizle hasbihal ettik.

Burada uygun koşullu yeni Kredi müjdelerini kamuoyumuzda paylaştık. Muhalefet aksini iddia etse de tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık.

Bunda çiftçimize verdiğimiz destek ve teşviklerin çok büyük payı var Sadece Ziraat Bankamızın kullandırdığı tarım kredilerinin toplamı 700 milyar liranın üzerinde.

Bu kredilerin yüzde 90'ından fazlası yani 653 milyar liralık bölümü devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor.

"Zirai don olayından olumsuz etkilenen çiftçilerimize de destek oluyoruz"

Bankadan indirimli tarım kredisi kullanan çiftçilerimizin faizlerinin ortalama yüzde 70'lik kısmını kamu üstleniyor.

Nisan ayında yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen çiftçilerimize de destek oluyoruz. Tarsim kapsamında hasar tazminatlarını ödemeye başladık.

Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz. Kasım'a kadar çiftçilerimizin zararlarını karşılamayı hedefliyoruz.

"Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507 kontrol altına alındı"

Öte yandan yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507 kontrol altına alındı.

Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sorti de 33 bin 200 ton su attı.

Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, bunların 10’u tutuklanırken 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı.

Hala hazırda 9 yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Hatay Antakya, Aydın Sultanhisar ile Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz.

Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum.

"5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz"

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanları ile temin edip Sosyal Güvenlik Kurumu’na dava açıyorlardı. Bu süreçte hem hastalar mağdur oluyordu, hem de yüksek ilaç fiyatları ve mahkeme masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ciddi bir maliyet oluşturuyordu.

48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adımı böylelikle atmış oluyoruz.



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