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Gündem
TRT Haber 30.06.2025 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin, büyük bir ilim insanıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 7. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin, büyük bir ilim insanıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin'in fotoğrafının yer aldığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin, büyük bir ilim insanıydı

Profesör Doktor Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalar, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük bir ilim insanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yaptığı çalışmalarla, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük ilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.

 

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