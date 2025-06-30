Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin, büyük bir ilim insanıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin'in fotoğrafının yer aldığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Profesör Doktor Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalar, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük bir ilim insanı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yaptığı çalışmalarla, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük ilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.