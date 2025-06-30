AFAD'dan yangından etkilenenlere yardım: Hane başına 162 bin lira

AFAD'dan, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, orman yangınlarında, Sakarya'da 2 mahallede 230, Bilecik'te 7 köy ve 10 mahallede 609, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 11 mahallede 2 bin 936, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6 mahalleden (yüzde 80'i yazlık olarak kullanılan konutlardan) 42 bin 300 vatandaş, Hatay'da 5 mahallede 1500 vatandaş olmak üzere 41 yerleşim yerinden 50 binin üzerinde kişinin geçici olarak güvenli bölgelere alındığı ifade edildi.

Barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın, kamu tesislerinde misafir edildiği aktarılan açıklamada, "79 vatandaşımız yangınlardan etkilenmiş ve taburcu edilmiş, Bilecik'te 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Orman yangınlarına yönelik çalışmalara 350 AFAD personeli destek vermektedir. Türk Kızılay tarafından yangından etkilenen bölgelerde beslenme hizmeti sunulmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, devam eden çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediye ve itfaiye teşkilatları ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği aktarıldı.

Yangından etkilenen bölgelerde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve bir daire başkanının İzmir'de, Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve bir daire başkanının Bilecik'te, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve bir daire başkanının Hatay'da, bir daire başkanının ise Manisa'da çalışmaları koordine ettiği bildirildi.

Açıklamada, zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilecik ve İzmir İllerimiz için Genel Hayata Etkililik oluru alındı.



İlk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzede vatandaşlarımıza hane başına 162.000 TL;

Konteyner talep eden vatandaşlarımıza hane başına 72.000 TL nakdi yardım yapılacaktır. "

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.