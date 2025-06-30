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Gündem
AA 30.06.2025 22:31

Türkiye'den, Sudan'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulunurken, göçükte mahsur kalanların bir an önce kurtarılması temenni etti.

Türkiye'den, Sudan'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve göçükte mahsur kalanların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sudan halkına taziyenin sunulduğu açıklamada, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması temenni edildi.

Sudan'ın kuzeydoğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz eyaletleri arasında bulunan Huveyd çöl bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 işçinin de yaralandığı belirtilmişti.

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Sudan Dışişleri Bakanlığı
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