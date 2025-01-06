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Türkiye
AA 06.01.2025 23:18

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Mezher Hussein Mahmood, Mohammed Sephan Khalat Al Doci, Abdullah Hüseyin Ali, Abdurrahman Mezhem Hussein ve Ahmet Mezhen Hussein takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin, terör örgütü üyelerinin evlerine düzenlediği operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alma anlarının yanı sıra evlerde yapılan aramada çok sayıda dolar banknot ele geçirildiği görülüyor.

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Çorum Terör Örgütü DEAŞ
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