Açık 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.01.2025 22:29

112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi

112 Acil Çağrı Merkezleri, geçen yıl 103 milyon çağrıya yanıt vererek, 34 milyon vakaya müdahale edilmesini sağladı.

112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi

112 Acil Çağrı Merkezlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, geçen yıl 103 milyon çağrı yanıtlandı, 34 milyon vakaya müdahale edilmesi, 43 milyon vakada da kurumlar arasında koordinasyon sağlandı.

Engelsiz 112 uygulamasıyla engelli vatandaşların 5 bin 862 acil çağrısı işaret diliyle yanıtlandı. Engelsiz CİMER uygulamasıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.

E-Call sistemi üzerinden 255 bin 260 acil durum çağrısı karşılandı.

Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde 81 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere bebek bezi verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
22:25
İşgalci İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için AP önünde gösteri düzenlendi
22:18
Trump'ın kazandığı başkanlık seçiminin sonuçları resmileşti
22:15
Hollanda'da 2024'te verilen bebek isimlerinde "Muhammed" dördüncü sırada
22:10
Gaziantep'te 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere bebek bezi verilecek
21:59
Hatay'da köprü çöktü
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
FOTO FOKUS
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ