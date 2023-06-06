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Türkiye
AA 06.06.2023 09:24

Çorum'da 13 kişi mantardan zehirlendi

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çorum'da 13 kişi mantardan zehirlendi

Merkeze bağlı Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Songül Ö. (52), Serdar Ö. (33), Serdar K. (34), Abidin Ö. (53), Telli B. (68), Asiye Ö. (79), Abidin B. (71), Asiye E. (57), Refigül F. (82), Meryem F. (66), Fendiye D. (42), Emrullah T. (37) ve Aynur Ç, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Abidin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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