Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu02 Ekim 2019 Çarşamba 10:59 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:17
Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlar çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek buldu. Bebeğin annesi ve babası olduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki çöp konteyneri çevresinde köpek sesleri duyan bir kadın, hayvanları uzaklaştırmak için balkonuna çıktı.
Bu sırada, sokaktaki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini fark eden kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeği, çöp konteynerinden çıkartıp ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, çevrede yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin 19 yaşındaki Merve K. olduğunu tespit etti.
Ekipler, Merve K. ve bebeğin babası olduğu iddia edilen bir kişiyi daha gözaltına aldı.
Kaynak: AA