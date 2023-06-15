Çökme riski olan bina için pankartlı uyarı: Tahtalarla güçlendirmeye çalıştı

Bakırköy’de 1999 depreminde hasar alan binanın son hali büyük tehlike oluşturuyor. Binanın bodrum katında birçok yerde betonlar ve demirler dökülmeye başladı.

Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarında da çatlaklar bulunuyor. Binanın bodrum katında zeminde çökmeler yaşanınca bina sakinleri bodrum katta ahşap parçalarıyla kendi çabalarıyla güçlendirmeye çalışmaya çalışılsa da kısmi çökmeler engellenemedi.

Binanın dış balkon bölümlerinde oluşan çökmeler sonrasında da bazı daire sakinleri balkon altlarına demirler yaparak balkonlarının çökmesini engelledi. Binada oturan bir kısım daire sahipleri binanın kentsel dönüşüme girmesini isterken bazıları da buna karşı çıkınca bina bu haliyle kaldı.

Ahşap güçlendirmeleri ben koydum

Kentsel dönüşümü isteyen bina sakinleri geçtiğimiz yıldan bu yana hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Bakırköy Belediyesi'ne defalarca başvursalar da bir sonuç alamadılar.

Son alarak bina da yaşayan Dursun Yücel durumu anlatmak için binanın dış duvarına binanın hasarlı olduğunu ve tehlike saçtığını belirten pankart astı.

Bina da çökme riski var insanlar tehlikenin farkına varsın diye pankartı asmak zorunda kaldım Bina da çökme riski olduğunu belirten Yücel “Bina 1999 depreminde hasar gördü. Bizde depremden sonra binada güçlendirmeler yaptık. İçerde ve dışarda bu güçlendirmeler mevcut. Bunlar ahşap. Beton ve demirler özelliğini kaybetmiş. Tavan yukardan çökmeye başladı. Ahşap güçlendirmeleri ben koydum. Çünkü binada oturanlar var. Çökme olmasın diye yaptım. Binanın tahliye olmasını istedim ama kimseden ses seda çıkmadı. Binada oturanların bodruma inip binanın halini görmesini istedim inmediler" dedi.

Durumu pankartla anlattı

Yazıyı asmak zorunda kaldığınu söyleyen Yücel şunları söyledi:

"Bakırköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve emniyetten yetkililer gelip baksınlar. Bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasırlı binaları tespit eden ekip oluşturmuş. Binayı gören bu ekip, düzenleyecekleri raporun en geç bir ay sonra elimize ulaşacağını söyledi. Kış mevsimi de geçti ama 1 yıldır böyle bir rapor gelmedi. Sorduk ama bu şekilde bir vurdum duymazlık var. Çözüm olarak binanın dışına pankart asmak zorunda kaldım"