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Türkiye
AA 15.06.2023 15:56

Şikayetçi olduğu eşiyle "bir buket çiçek" karşılığında uzlaştı

Bayburt'ta, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan kadın, bir buket çiçek alması şartıyla eşini affetti.

Şikayetçi olduğu eşiyle "bir buket çiçek" karşılığında uzlaştı

Eşinin evde yaşadıkları tartışmanın ardından kendisine hakaret ettiğini öne süren F.D, eşi R.D'den şikayetçi oldu.

Kadının başvurusu sonrası başlatılan "hakaret" soruşturması dosyası, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının görüştüğü F.D, eşiyle arasındaki sorunları hallettiklerini ancak 20 yıllık eşinin kendisine bugüne kadar çiçek almadığı için bir buket çiçek alması şartıyla affedebileceğini söyledi.

Teklifi kabul eden R.D, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda özür dilediği eşine bir buket çiçek verdi. R.D, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

"Elimde imkanım oldukça eşime çiçek getireceğim"

Uzlaştırma görüşmeleri sırasında kendi hatalarını gördüğünü belirten R.D, "Eşimi çok seviyorum. Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum. Elimde imkanım oldukça eşime çiçek getireceğim. Uzlaştırmacımızın yaklaşımından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayacağım." dedi.

F.D. ise eşinin kendisini üzdüğünü, bu sebeple de şikayetçi olduğunu anlattı.

"20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı"

Eşini çok sevdiğini ve uzlaştırma görüşmeleri sırasında aralarındaki sorunları çözdüklerini dile getiren F.D, "Ancak eşim bana yaklaşık 20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı. Her ne kadar aramızdaki sorunları halletmiş olsak da bana çiçek almasını istedim ve kendisini affettim." diye konuştu.

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